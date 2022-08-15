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Başarılı oldular

AB’in finanse edeceği savunma konulu 7 projede Güney Kıbrıs da yer alıyor

Başarılı oldular

 Rum şirket ve araştırma kurumlarının, Avrupa Komisyonu’nun 2021 dönemi savunma fonundan finans sağlayacağı 7 projeye katılmayı başardığı bildirildi.

  Alihtia, Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve araştırma kurumlarının katıldığı projeleri şöyle sıraladı:
   MarsEUs: Modular architecture solution for EU states 
   Katılan şirketler: Signal Generix ve Aditess. Proje: Tanksavar sistemlerinin kabiliyetlerini, görsel ufuk ötesinde atış için güçlendirecek teknolojilerin geliştirilmesi.
   Commands: Convoy Operations With Manned-Unmanned Systems
    Katılan şirketler: Atitess, 8Bells, Signalgenerix ve Nedaciana holdings. Proje: insanlı ya da insansız akıllı kara savaş araçları kombine filosunun harekât kabiliyetlerini güçlendirecek teknolojilerin geliştirilmesi.
  RF Shield: RF interference removal for military services based on spaces Link
   Katılan şirketler:  Ecliptic defence and space. Proje: askerî amaçlı Avrupa uydu iletişiminin (Comsatcom, Milsatcom) ses veya görüntü parazitlerinden korunması için teknoloji geliştirme.
   Aladan: Ai-based Language technology development farmework for defence applications   
   Katılımcılar: Lanus consulting. Proje:  savunma uygulamaları için yapay zeka tabanlı otomatik konuşma ve metin tercüme sisteminin planlanması ve geliştirilmesi.
   Alnception: Al Framework for improving cyber defence operations
    Katılımcılar: 8Bells ve Ubirtch. Proje: askerî sistemlerin korunması için siber saldırıların keşfedilmesi, izlenmesi ve engellenmesi maksatlarıyla yapay zeka tabanlı tekniklerin ve gereçlerin geliştirilmesi.
   iFurther: High frequency over the horizon sensors cognitive network
   Katılımcılar: Signalgenerix. Proje: Avrupa savunmasını güçlendirmek maksadıyla hava ve deniz tehditlerinin uzun mesafelerde engellenmesi için ufuk ötesi akıllı radar ağı teknolojileri geliştirilmesi. 

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