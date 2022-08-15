Ekipler seferber oldu

Yeşilırmak’ta dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Sapa bir yerde çıkan yangın ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili oldu.

Yangına, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale edildi.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve söndürme çalışmaları hakkında Orman Dairesi yetkililerinden bilgi aldı.

Polis yangının saat 13.30 sıralarında, Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında başladığını duyurdu.

Yangın sonucu yaklaşık yüz dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsü ile yabani zeytin ağaçları küle döndü.