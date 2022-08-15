Tarihi gün kutlandı

Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 48. yıldönümü, Serdarlı köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni Serdarlı Atatürk Büstü önünde saat 11.45’te başladı. Törende protokol sırasına göre çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yaptı. Kutlama töreni kapsamında, şiir okuması, halk dansları gösterisi ve tören geçişi yapıldı.

Törende konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında ülkede ve bölgede büyük savaşlar ve acılar yaşandığını belirterek, bölgenin bir kısmının işgal edildiğini söyledi.

Kasım, “Bu zorlukları ortadan kaldırmak için Türk askeri ve kahraman mücahitler ve bölge halkı omuz omuza vererek, 14 ağustos 1974’te ikinci barış harekatının yapılmasıyla bölge kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur bugün bizim için tarihi bir gün olmuştur” dedi.