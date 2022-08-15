Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için tören düzenlendi

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri de dün düzenlenen törenlerle anıldı. Muratağa-Sandallar Şehitliği ve Atlılar Şehitliğindeki törenlerde, çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, şehitlikler gezildi ve dua okundu. Törende, şehit torunu Ayşe Güler Akın tarafından bir şiir de okundu.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 10.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 10.30’da çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erdi.

Şehitler, Muratağa-Sandallar Şehitliği ile Atlılar Şehitliğinde düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı.

Benan: Derin bir üzüntü içerisinde hatırlıyoruz

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında, Kıbrıs Türkünde unutulmaz yaralar açan acımasız saldırıları derin bir üzüntü içerisinde hatırladıklarını ifade etti.

Yaşanan olayların yeni nesillere anlatılması gerektiğini belirten Benan, tarihi gerçeklerin doğru kaynaklar kullanılarak anlatılması gerektiğini söyledi.

Şehitlerin Kıbrıs Türkünün özgürce yaşamı için mücadele verdiğini kaydeden Benan, “Kıbrıs Türk örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir” dedi.

Benan ayrıca adada ancak Türkiye’nin garantörlüğünde bir çözümün olabileceğine inandıklarını da ifade etti.

