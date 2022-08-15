Gergin bekleyiş

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde geçtiğimiz hafta onaylanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı bugün Meclis Genel Kurulu gündemine getirilecek. Belediyelerin tepkisine ve eylem yapmalarına neden olan tasarı görüşülürken, Belediye Çalışanları Sendikası (BES) Meclis önünde toplanacak. BES’e Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu da destek olacak. Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, komiteden geçen Yerel Yönetimler Reformu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Belediyelerde örgütlü sendikalar; Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) olarak saat 10.00'da, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası'nda yapılmasını talep ettiğimiz reformla ilgili, komite toplantısı öncesi Meclis önünde basın açıklaması yapacağız.

Siz değerli basın mensuplarıyla açıklamamız sırasında Meclis önünde buluşmayı arzu ederiz.”

Onaylanan tasarıda neler var?

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısında şu ifadeler yer alıyor.

“İşbu Yasa Tasarısı ile Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

Birleştirilecek belediyeler

1- Lefkoşa Belediyesi

2- Değirmenlik Belediyesi (+ Akıncılar)

3- Gönyeli Belediyesi (+ Alayköy)

4- Mağusa Belediyesi

5- Girne Belediyesi

6- Güzelyurt Belediyesi

7- Lefke Belediyesi

8- Alsancak / Lapta Belediyesi

9- Çatalköy / Esentepe Belediyesi

10- Tatlısu Belediyesi

11- Kuzey Mesarya (Geçitkale – Serdarlı ) Belediyesi

12- Karpaz (Dipkarpaz - Y.Erenköy) Belediyesi

13- Mehmetçik - Büyükonuk Belediyesi

14- İskele Belediyesi

15- Yeni Boğaziçi Belediyesi

16- Beyarmudu Belediyesi

17- Güney Mesarya ( Akdoğan - Paşaköy - Vadili - İnönü ) Belediyesi

18- Dikmen Belediyesi