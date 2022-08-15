10 kilo Hintkeneviri ve 50 gram Kokain

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün sabaha karşı Beyarmudu Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği ‘Dolunay Operasyonu’ sonucunda 10 kilo ‘Hintkeneviri’ 50 gram ‘Kokain’ türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında Cumhur Güryeler ile Halil Güneyyeli isimli 2 zanlı tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; rekor miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Gazimağusa Şubesi’nin 9 Ağustos 2022 tarihinde aldığı ihbarla başladı. Yurtdışında olan Cumhur Güryeler’in, KKTC’ye girişte tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Narkotik, tüm giriş kapılarında alarma geçti. Uzun süren bekleyişin ardından dün sabah, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan aracı durduran polis, Cumhur Güryeler ile araç sürücüsü Halil Güneyyeli’yi alıkoyduktan sonra araçta arama yaptı.

Vakumlu poşetlerde 10 kilo uyuşturucu

Polis, aracın bagaj kısmında, Cumhur Güryeler’e ait çanta içerisinde, vakumlanmış 10 ayrı poşette, 10 kilo “hintkeneviri” ile 50 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Cumhur Güryeler, ifade vererek suçunu itiraf etti ve uyuşturucu maddeleri isimlerini bilmediği bazı kişilere teslim etmek için getirdiğini söyledi.

İhbarla takibe başlandı

Soruşturmayı yapan polis memuru Cüneyt Arkın, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, dün sabah 03.30 sıralarında, KKTC’ye Halil Güneyyeli’nin kullanımındaki araç ile geçen Cumhur Güryeler’in tespit edildiğini belirtti. Polis, her iki zanlının alıkonulduğunu ve araçta arama yapıldığını ifade etti. Polis, aracın bagaj kısmında 10 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde, 10 kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile 2 ayrı poşette 50 gram “kokain” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, Güryeler’in ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeleri tanımadığı bazı şahıslara teslim etmek üzere KKTC’ye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Larnaka Havalimanı’ndan aldı

Zanlıların avukatı Fehmi Altunç tutukluluk süresine itiraz etmezken, Halil Güneyyeli’nin taksici olduğunu ve Cumhur Güryeler’i o maksatla Larnaka Havalimanı’ndan aldığını iddia etti.

Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022, 09:54