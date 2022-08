Nerede o eski günler

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sonrasında Ukrayna savaşı nedeniyle tüm tüketim maddeleri gibi uçak ve gemi seferlerinde meydana gelen artışlar yüzünden vatandaşların önemli bir kısmı ‘aile ziyareti’ için dahi tatile gidemez oldu.

Sadece yerli halk değil, KKTC’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar da ulaşımın pahalı olmasından dolayı tatil için memleketlerine gidemiyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, aylık kazançla ancak mutfak masraflarının karşılandığını belirterek “ eski günleri arar olduk” dedi.

Seymen Tulga

“Daha önce sık sık tatil için yurt dışına gidiyorduk ancak son üç yıldır tatile çıkamıyoruz. Türkiye’nin tanınmış birçok yerine tatil için gittim, şimdi ekonomik şartlar nedeniyle tatil planı yapamıyoruz. Bugün imkânım olsa Adana’ya gitmek isterdim. Döviz yükseldikçe piyasadaki her şeyin fiyatı artıyor ve aldığımız maaş ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bugün bir uçak bileti 3 bin lira oldu. Biz 5 kişilik bir aileyiz ve bir Türkiye turuna gitsek, sadece biletlerimiz 15 bin lira ediyor. Yurt dışına tatil planı yerine köye denize gideriz daha iyi.”

Serhan Uzuner

“Eskiden yurt dışına tatillere çıkardık ancak şimdi uzun zaman oldu çıkamıyoruz. Maddi sıkıntılar yaşıyoruz ve bu nedenle de tatil planı yapamıyoruz. En son İngiltere’ye gitmiştim. Orada kızım var ve onun yanına gitmiştim. Bugün imkânım olsa yine İngiltere’ye kızımın yanına gitmek isterim.”

Hediye Pehlivanoğluları

“ Hiç yurt dışına tatile çıkmadım. Bugün imkânım olsa Avustralya’ya temelli olarak kaçmak isterdim. Bu ülkede artık önümüzü göremiyoruz. Ne evlatlarımızın ne de torunlarımızın geleceği yok. 60 yaşıma geldim hala bahçelerde çalışıyorum. Bu ülkede çocuklarımız ve torunlarımız için bir şeyler yapmak çok zor. Hal böyleyken tatil planı yapmak da hayal oluyor.”

Eyüp Hüdaverdioğlu

“Yurt dışına eskiden çok giderdim. Türkiye ve Avrupa ülkelerine giderdim ancak şimdi bu imkânsız bir hale geldi. Uçak biletleri, hayat pahalılığı ve gidilecek ülkedeki pahalılık derken bir yere gitme planı yapamıyorum. Dünya kazan ben kepçe gezmek isterdim. Bugün imkânım olsa Doğu Avrupa’ya gitmek isterdim.”

Suzan Şah

“Yurt dışı tatillerine üç sene öncesine kadar gidiyorduk. En son Türkiye’nin Gaziantep iline turlarla gitmiştik. Şu an hem Coronavirüs endişesi hem de pahalılık nedeniyle bir yere gitme planı yapamıyoruz. Bugün imkânım olsa yurt içinde tatil yapmak isterdim.”

Nevcihan Acar

“Yurt dışına tatil için gitmiyorum. Bu dönemde yurt dışına tatile gitmek kesinlikle imkânsız bir durumdur. Döviz aldı başını gidiyor ve buna bağlı olarak da piyasada bir pahalılık yaşanıyor. Bu durumda da tatil planı yapamıyoruz. Daha önce Türkiye’ye gidiyordum ancak şu an oraya bile gitmek çok zorlaştı. Bir kişinin bilet parası 3 bin lira iken asgari ücretli nasıl tatile çıksın? Bugün imkânım olsa İspanya’ya gitmek isterim.”

Soner Dandil

“Yurt dışına tatile gitmiyoruz. Bu ekonomik şartlarda nasıl tatile gidelim? Daha önce Türkiye’nin Adana veya İstanbul iline giderdik şu an bu pek mümkün değil. Bugün imkânım olsa ailemizi ziyaret etmek için Adana’ya gitmek isterdim.”

Mustafa Alan

“Yurt dışına en son geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda aile ziyareti için gitmiştim. Bunun dışında tatil amaçlı yurt dışına ekonomik sıkıntılardan dolayı gidemiyoruz. Tatil için en son ne zaman yurt dışına çıktığımı hatırlamıyorum bile. Bugün elimde bir imkân olsa Karadeniz’e gitmek isterdim. Her geçen gün elektrik, su, kira, ihtiyaçlardaki artışlar nedeniyle tatil planı yapmak zorlaşıyor.”