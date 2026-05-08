Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Hayır Hayır Hayır” İskele’de sahnelendi.

Yapılan açıklamaya göre; AKM’de sahnelenen oyunu İskele Belediyesi sınırlarındaki okulların yanı sıra Çayırova İlkokulu ile Geçitkale İlkokulu öğrencileri izledi.

Öfke yönetimi ve sınırlar konusunu ele alan, Edith Schreiber-Wicke’nin yazdığı, Melihat Günalp’in yönettiği oyunda Asu Demircioğlu, Zeliş Şenol, Altekin Erginel ve Ali Moda rol aldı.

Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Ersen Sururi, şarkı sözlerini Melihat Beşe, koreografisini Osman Ateş, fotoğraf, afiş, broşür tasarımını ise Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Mehmet Eseri tonmeister, Fırat Çelik ışık uygulama ve Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev yaptı.

Oyun sonunda sahneye çıkan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’na teşekkür ederek, yönetmen Melihat Günalp’e plaket takdim etti.



