Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından Girne’de geniş kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Çalışma Dairesi’nin 6 ilçede görev yapan müfettişlerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, Girne’deki inşaatlar ile Çatalköy ve Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi bölgelerinde faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki işyerleri incelendi. Denetimlerde 18 işyeri ve 7 inşaat olmak üzere toplam 25 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi eksiklikler tespit edilen 4 inşaatın faaliyetleri durduruldu. Ayrıca 3 inşaata eksikliklerin giderilmesi için yazılı uyarı verildi. Denetimlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven de katılarak sahada eşlik etti. Hasipoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında yapılan denetimlerde iş sağlığı ve güvenliğinin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu belirtti. Son üç ayda bin 350 işyerinin denetlendiğini ve yaklaşık 19 milyon TL tutarında ceza uygulandığını ifade eden Hasipoğlu, özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının önlenmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

