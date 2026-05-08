Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD) tarafından düzenlenen “Adadan Esintiler” adlı sanat sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Mesarya Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirdi.

Sergide farklı sanatçılar tarafından hazırlanan çok sayıda eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Resim sanatının farklı tekniklerinin yer aldığı etkinlikte, sanatçıların özgün çalışmaları büyük ilgi gördü. Açılışa katılan davetliler eserleri yakından inceleme fırsatı bulurken, sanatçılar da çalışmaları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sanat ve kültürün buluştuğu etkinlikte, bölgedeki kültürel faaliyetlerin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Sergi alanında gün boyunca yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler eserlerin taşıdığı sanatsal anlatımı ve kullanılan teknikleri ilgiyle değerlendirdi.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulundan bir grup öğrenci, resim dersleri “Adadan Esintiler” sanat sergisini ziyaret ederek eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Latif sergiyi gezdi

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de etkinliğe katılarak sergiyi gezdi. Başkan Latif yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

AKSAD yönetimine, sergide eserleri bulunan sanatçılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Latif, sanatın birleştirici gücüne inandığını ifade etti.

Belediye olarak kültür ve sanat çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Latif, bu tür etkinliklerin hem sanatçılar hem de toplum açısından önemli olduğunu kaydetti. Bölgedeki sanatsal faaliyetlerin artmasının gençlerin sanata yönelmesine katkı sağladığını belirten Latif, kültür ve sanat organizasyonlarının devam etmesini temenni etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026, 10:05