Sıvı örnekleri tahlil edilecek

Avrupa Birliği ülkeleri genelinde, elektronik sigaralarda yasadışı maddelerin tespitine yönelik büyük bir uluslararası operasyon gerçekleştirildiği ve Güney Kıbrıs’ta da birçok ürünün operas-yon çerçevesinde kontrole gönderildiği bildirildi.

Politis gazetesi, operasyonun Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) tarafından Kasım-Aralık aylarında "eVAPER8" adı altında, sentetik uyuşturucu içerebilecek elektronik sigara sıvılarının kontrolü ve tespiti amacıyla yürütüldüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 23 Kasım - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operas-yon çerçevesinde üçüncü ülkelerden ithal edilen mallar üzerinde yoğun kontroller yapıldığını ve Güney Lefkoşa’da tespit edilen 85 adet elektronik sigara sıvısından 25 farklı örnek alınarak la-boratuvara gönderildiğini kaydetti.

Rum Gümrük Dairesi’nin, kenevir ve tetrahidrokannabinol (THC) içeren 269 paket ürüne el koyduğunu belirten gazete, Eczacılık Dairesi’nin de satış izni olmayan 20 paket kannabinoid (CBD) ürünü tespit ettiğini yazdı.

Haberde, teste gönderilen örneklerin ön sonuçlarında, bu ürünlerin yasaklı narkotik maddeler içerdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Baf’ta operasyon

Gazete, Baf’ta 33 adet elektronik sigara sıvısına el konulduğunu ve 7 örneğin incelemeye gön-derildiğini; bunun yanı sıra 13 paket THC içeren, 15 paket kenevir içeren ürün, 12 adet el ya-pımı kenevirli sigara ve satış izni olmayan üç paket CBD ürününe el konulduğunu yazdı.

Habere göre Paralimni'de de 75 adet elektronik sigara sıvısına el konuldu ve 24 örnek labora-tuvara gönderildi. 234 paket kenevir ve THC içeren ürün belirlenirken, satış izni olmayan iki paket CBD ürününe de el konuldu.

Haberde, Rum Devlet Laboratuvarı'nın test için gönderilen örneklere ilişkin ön sonuçlarını içeren raporunda, tüm örneklerin yasaklı narkotik veya yeni psikotrop sentetik maddeler içerdi-ği, bunlardan bazılarının insan sağlığı için özellikle tehlikeli olduğu ve bu nedenle Gümrük Dai-resi’nin bunlara el koyduğu belirtildi.

