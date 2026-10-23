Çalışmalar hızlandı

Fileletheros gazetesi haberinde, Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) Doğal gaz taşınması ağının yapım işlerinin yönetimi ve teknik planlama destek hizmetleri için birkaç gün önce ihaleye çıktığını yazdı.

Gazete, Doğal gazın Kıbrıs’a gelişine ilişkin tarihin sürekli değişmesine karşın doğal gaz taşıma ağının yapımı için süreçlerin başladığını belirtirken, DEFA tarafından çıkılan ihalenin, elektrik enerjisi üretim merkezlerine doğal gazın ulaştırılması amacıyla teknik ve mekanik planlamaları içeren bütünlüklü bir projenin ilk aşaması için olduğunu vurguladı.

İhale belgesine göre, ihaleye başvuracakların, ilerde genişleme olanağı olan bir ana iletim hattı ile AİK ve diğer özel üretim istasyonlarına gidecek iki yan hat planlaması sunması ve şebekenin İngiliz Üslerine genişleyebileceğini de göz önüne alması gerekiyor.