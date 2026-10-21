Uzlaşı yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmede sınır kapıları konusunda iki somut öneri sunduğunu, bunlardan birinin kabul edilmediğini, diğerinin değerlendirilmesi için ise zaman istendiğini ileri sürdü. Görüşmeyi “iyi bir görüşme” olarak nitelendiren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ve metodolojinin ele alındığını belirtti. Hristodulidis ayrıca, Erhürman’ın Kıbrıs sorununa ilişkin 19 önerisinden iki tanesini daha kabul ettiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Lefkoşa ara bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11.16’da başlayan baş başa görüşme, 12.50’de sona erdi. Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre Hristodulidis, görüşmenin ardından Başkanlık Sarayı’na dönüşünde açıklamalarda bulundu. Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “iyi bir görüşme” olarak nitelendiren Hristodulidis, toplantıda Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların yanı sıra metodoloji konusunu da ele aldıklarını söyledi. Hristodulidis, görüşmede sınır kapıları konusunda Erhürman’a iki somut öneri sunduğunu belirterek, önerilerden birinin kabul edilmediğini, diğerinin değerlendirilmesi için ise zaman istendiğini savundu. Sunulan önerilerin Kiracıköy-Gaziler (Athienu-Piroi) sınır kapısıyla ilgili olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, söz konusu sınır kapısının temel bir önkoşul olduğunu söyledi. Hristodulidis, sunduğu önerinin ise bu kapıyla ilgili temel konudan ayrı, ek bir hususa ilişkin olduğunu ifade etti. Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs sorununa ilişkin sunduğu 19 öneriyle ilgili de açıklamada bulundu. Erhürman’ın çevre ve kültürel nesnelerin değişimiyle ilgili önerilerinden iki tanesini daha kabul ettiğini ileri süren Hristodulidis, görüşmede bu konularda da ilerleme sağlandığını iddia etti.

Liderler arasındaki bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi de veren Hristodulidis, görüşmenin muhtemelen gelecek salı günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026, 09:43