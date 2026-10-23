Rum Hükümeti, Libya Meclisi’nin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının, Türkiye’nin bölgeye yönelik yaklaşımını ve uluslararası hukukun sorgulanması çabasını ortaya koyduğunu iddia etti.

Anlaşmaya Rum siyasi cephesinden yoğun tepki gösterildiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, Ankara’nın bu gelişmeyle Doğu Akdeniz’de oldu bittiler yaratmaya çalıştığını ileri sürdüğünü kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, Türkiye-Libya anlaşmasının yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu iddia ederek, bu anlaşmanın uluslararası hukuku yeniden şekillendiremeyeceğini savundu.

Avrupa Birliği’nin (AB) oynayabileceği rolün göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Letimbiotis, Avrupa Komisyonu Başkanı ile Avrupa Konseyi Başkanı’nın ortak açıklamasına dikkati çekerek, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.

Letimbiotis, AB’nin temel beklentisinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yaklaşımının sona ermesi olduğunu ifade etti.

Partiler rahatsız oldu

Gazete, siyasi partilerden de AKEL, DİSİ ve DİPA’nın, Türkiye-Libya anlaşmasına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni açıkça ihlal ettiğini ve Yunanistan gibi üçüncü ülkelerin, adalarla ilgili deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını da ihlal ettiğini ileri sürdü.

AKEL, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının uluslararası hukuk temelinde, sürece dahil olan ve sonuçlarından etkilenen bütün devletlerin katılımı ve uzlaşısıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazetenin haberine göre DİSİ ise Libya Meclisi’nin kararını kınayarak, anlaşmanın Rum Yönetimi’ni doğrudan ilgilendirdiğini ve üçüncü ülkeler açısından hukuki sonuç doğuramayacağını savundu.

Habere göre DİPA ise, Rum ve Yunan hükümetlerine çağrıda bulunarak, Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya anlaşması üzerinden oldubittiler yaratılmasını önlemek amacıyla somut hedefler doğrultusunda koordineli adımlar atılmasını istedi.