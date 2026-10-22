Mesafe 900 kilometre

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantı projesi kapsamında (GSI) 900 kilometrelik mesafenin 510 kilometresinin tamamlandığı açıklandı.

Güney Kıbrıs-Girit bağlantısı için gerekli kablonun 900 kilometre olduğunu anımsatan Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Düzenleme Kurulu'nun (RAEK) projeyi yürüten Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü'nden (ADMİE) aldığı son ilerleme raporuna göre, 280 kilometre uzunluğundaki kablo ile daha büyük derinliklerde kullanılan diğer 232 kilometrelik kablonun yapımının tamamlandığını kaydetti.

Gazeteye göre, RAEK Başkanı Polivios Lemonaris Rum Meclisi Enerji Komitesi huzurunda yaptığı konuşmada, daha büyük derinlikler için olan kablonun Sicilya bölgesinde denizaltı denemeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mesafenin yüzde 60’ıyla ilgili deniz araştırmalarının tamamlandığını, araştırmaların yüzde 40’ının ise beklemede olduğunu belirten Lemonaris, Türkiye’den tepkilerin geldiği bölgenin bu olduğunu iddia ederek, deniz araştırmaları için 45 milyon Euro harcandığını söyledi.

Elektrik bağlantısının maliyetinin 1,9 milyar Euro’yu aşacağını ifade eden Lemonaris, nihai toplam maliyetin ise bilinmediğini belirtti.