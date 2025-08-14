Kaçak yaşamla  mücadele sürecek

Hükümet, ülkede kaçak olarak bulunan kişilerle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim aracını Girne pazarında görevlendirdi. Denetimlerde pazarda bulunan kişilerin ikamet izinleri kontrol edildi. Polis ekipleri ve Girne Kaymakamlığı personelinin yaptığı incele-melerde, ülkede izinsiz bulunan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, dene-timlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve kaçak yaşamla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim aracıyla ilk kez Lefkoşa’da kontrol yapmıştı. Başkentte yapılan denetimlerde kaçaklar tespit edilmişti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025, 09:54