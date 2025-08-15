Atılacak adımlar ele alındı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile enerji alanındaki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik sektörü başta olmak üzere KKTC’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak adımların ele alındığını belirtti. Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarının bir kez daha vurgulandığını ifade etti.

Bakan Bayraktar ayrıca, Botsvana Madenler ve Enerji Bakanı Bogolo Joy Kenewendo ile yaptığı görüşmede madencilik, hidrokarbonlar ve elektrik altyapısı konusundaki yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini, iki ülke arasında iş birliğinin somutlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.

Bolat: Türkiye ile KKTC arasında ebedi kardeşlik bağı var

Öte yandan, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Görüşmemizde, kardeş vatan KKTC ile 2,7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi daha da ileri taşımak için atılacak adımları, elektronik ticaret alanındaki işbirliğimizi güçlendirme imkanlarını ve KKTC gümrüklerinin modernizasyonuna yönelik sağladığımız teknolojik desteği ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daima Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve milli davamızın yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan KKTC ile aramızdaki kardeşlik hukuku, sadece ortak tarihimizin değil, aynı zamanda milli şuurumuzun da bir gereğidir. İnanıyoruz ki, bugün gerçekleştirdiğimiz bu müspet görüşme, Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirecek, ekonomik ve ticari ilişkilerimize bereketli katkılar sağlayacaktır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

