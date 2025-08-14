Ah Kıbrıs’ım Kıbrıs’ım

Yeşilırmak’ta bir restoranın mutfak kısmında T.Ç.’ye iki baltayla saldırdıktan sonra denize atlayıp yüze-rek kaçmaya çalışırken yakalanan Sami Fehim ile suç ortağı olduğu iddia edilen Asya Fehim dün mah-kemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada Sami Fehim’in baltayla, Asya Fehim’in ise tavayla T.Ç.’nin kafasına vurduğu açıklandı. Ba-şına aldığı balta ve tava darbeleriyle ağır yaralanan T.Ç.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığı açıklandı. T.Ç.nin kafatasında 3 ayrı noktada kırık oluştuğu öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 12 Ağustos 2025 tarihinde, saat 12.10 sıralarında, Yeşilır-mak’ta Şehit Günfer Hasan Sokak’ta meydana geldiğini söyledi.

Polis, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.Ç. (E-44) ile Fehim’in birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık ver-diklerini açıkladı. Polis, akabinde Sami Fehim’in olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra geri geldiğini; olay yerinde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağına sığınan T.Ç.’nin başına, öldürmek kastıyla vu-rup balta ile vurup katle teşebbüs ettiğini kaydetti.

Asya tavayla vurdu

Polis, T.Ç.’nin kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildi-ği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cer-rahi Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu olay yerinde bulunan Asya Fehim’in de T.Ç.’nin kafasına demir tavayla vurduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Yüzerek kaçmaya çalıştı

Polis, baltalı saldırıdan sonra olay yerinden ayrılan Sami Fehim’in denize girerek kaçmaya çalıştığını ancak sahil güvenlik ve polisin koordineli operasyonuyla denizde yakalandığını belirtti.

Polis memuru; olay yerinde yapılan incelemede iki balta, bir demir çekiç, bir tava ve kan örneklerinin emare olarak toplandığını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü; alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

