banner564

Kıbrıs’ı çok sevmiş

Ülkede 256 gün süreyle kaçak yaşayan Afrikalı kadın ihraç edileceğini öğrenince çok üzüldü

Kıbrıs’ı çok sevmiş

Lefkoşa’da yapılan muhaceret denetiminde, KKTC’de 256 gündür izinsiz ikamet ettiği belirlenen Blossom Isatu Koroma tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri alındı. 

Polis memuru; 8 Ağustos 2025’te saat 10.45 sıralarında Küçük Kaymaklı’daki Makro Süpermarket’in otoparkında İçişleri Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, zanlının 29 Kasım 2024’ten itibaren ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını; yasal statüsüyle ilgili İçişleri Bakanlığından ifade alınacağını belirtti. Ayrıca, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade eden polis, 2 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ah Kıbrıs’ım Kıbrıs’ım
Ah Kıbrıs’ım Kıbrıs’ım
  1. KIBRIS

banner471

banner473