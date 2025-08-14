Kıbrıs’ı çok sevmiş

Lefkoşa’da yapılan muhaceret denetiminde, KKTC’de 256 gündür izinsiz ikamet ettiği belirlenen Blossom Isatu Koroma tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri alındı.

Polis memuru; 8 Ağustos 2025’te saat 10.45 sıralarında Küçük Kaymaklı’daki Makro Süpermarket’in otoparkında İçişleri Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, zanlının 29 Kasım 2024’ten itibaren ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını; yasal statüsüyle ilgili İçişleri Bakanlığından ifade alınacağını belirtti. Ayrıca, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade eden polis, 2 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

