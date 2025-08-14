Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de her çarşamba günü kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı vatandaşın bütçesini zorladı. Fasulye çeşitleri 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara satıldı. İncir 200, şeftali 150, kiraz ise 120 liradan alıcı bekledi. Vatandaşlar özellikle meyvelerin pahalı olduğunu, çocuklarına bazı ürünleri alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, yetkililerden denetim yaparak fiyatların makul seviyelere çekilmesini talep etti.

Ne dediler…?

Yücel Hafızoğlu

“Pazar yerindeki fiyatlara alıştık, azar azar bir şeyler almaya çalışıyoruz. Evimize aldığımız meyve ve sebze fiyatlarından dolayı alım gücümüzü etkilediği için eskisi gibi alamıyoruz. Alım gücümüz artan fiyatlar karşısında eriyor.”

Ali Can Ercan

“Pazar yerinin fiyatları her zamanki gibi yüksek. Bu fiyatlar herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Yetkililerden denetim yapmalarını istiyoruz. Denetim olsa fiyatlar böyle olmazdı halk da rahatlıkla alışveriş yapacaktı. 3 liraya aldıklarını 10 liraya satıyorlar ve halkı zora sokuyorlar.”

Kadir Baykal

“Pazar yerinde alışverişe geldik ve fiyatlar uçmuş durumda. Meyvelerin tümü çok pahalı. Geçen sene en azından 75 liraya meyve alırdık ancak bu sene hiçbir şey alınmıyor. 3 tane çocuğum var ve onlara doğru düzgün meyve-sebze alamıyorum.”

İsmail Gündoğdu

“Pazar yerinin fiyatları eskiye göre çok pahalı ve herkes alamıyor. Bütçemizin yettiğince bir şeyler almaya çalışıyoruz. Eskiden çanta dolusu ürün alırdım, şimdi taneyle satın alıyorum. Meyve sebze tarlada ucuz, pazarda çok pahalı o yüzden yetkililerden bir denetim bekliyoruz.”

Cemal Çolak

“Pazar yeri fiyatları çok yüksek. Beklentimiz fiyatların herkesin alabileceği şekilde ucuzlaması ve bu yönde yetkililerin çalışmalar yapmasıdır.”

Aysel Gülmen

“Pazar yeri fiyatları çok yüksektir. Sadece bakıyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Domates 80 TL, salatalık 50 TL’den satılıyor. Eskiden bol bol yediğimiz meyve ve sebzeleri şimdilerde alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz denetim yapmaları ve fiyatları düşürmeleridir.”

Sevilay İzanoğlu

“Pazar yerindeki meyve sebze fiyatlar marketlerden bile pahalı oldu. Yetkililer bunu denetlemeli ve kontrol altına almalıdır. Bu sorunun çözülebilmesi ve pahalılığın önlenmesi adına denetimler yapılmalıdır. Evimize önceden aldığımız meyve ve sebzeleri şimdilerde alamıyoruz.”

Neşe Burukan

“Pazar yerinde alışverişe geldim. Fiyatlar biraz pahalıdır. Kalabalık aileler için meyve sebzeyi istediği gibi alması hayal oldu. Pazar yerinde en fazla pahalı gördüğüm ürünler meyvelerdir. Yetkililerden beklentim piyasayı denetlemeleri ve bu yüksek fiyatları önlemeleridir.”

Emir Çayan

“Pazar yeri fiyatları çok yüksek. 50 TL’ye alıyorlar 250 liraya satıyorlar. Bugün bir kilo çeri domates 240 liradan satılıyor. Aşırı yüksek kar oranı koyarak satış yapıyorlar o nedenle ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sebzeler:

Asma yaprağı: 700 TL

Limon: 180 TL

Bamya: 150 TL

Taze fasulye: 150 TL

Barbunya: 120 TL

Domates: 110 TL

Salatalık: 60 TL

Kabak: 60 TL

Patlıcan: 40 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 35 TL

Meyveler:

İncir: 200 TL

Şeftali ve nektarin: 150 TL

Kiraz:120 TL

Erik: 120 TL

Muz: 75 TL

Avokado: 60 TL( Tane)

Kavun: 30 TL

Babutsa: 20 TL (Tane)

Karpuz: 12 TL