Unutulmamalı

Başbakan Ünal Üstel, 14 Ağustos’un Kıbrıs tarihinin hem kahramanlık hem de acı dolu sayfalarını yansıtan bir gün olduğunu vurgulayarak, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle, gaziler ve mücahitleri minnetle andı. Üstel, Haspolat, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitleri ile Şehit Pilot Cengiz Topel’in anma günleri ve Serdarlı’nın Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Cenevre’de sonuçsuz kalan görüşmeler üzerine 14 Ağustos’ta ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla başlayan ikinci aşamanın üzerinden 51 yıl geçti.

Adada kalıcı barışın tesis edilmesini ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlayan ikinci aşamanın yıl dönümü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlenecek.

Bu kapsamda, ikinci harekatla özgürlüğe kavuşan Gazimağusa, Lefke ve Serdarlı’da kutlamalar yapılırken; toplu katliamların yaşandığı Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da şehit düşenler anılacak.

Anma günü nedeniyle mesajlar yayımlanırken, Başbakan Ünal Üstel, 14 Ağustos’un Kıbrıs tarihinin hem kahramanlık hem de acı dolu sayfalarını yansıtan bir gün olduğunu vurgulayarak, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle, gaziler ve mücahitleri minnetle andı.

1964’te Kıbrıs semalarında destan yazan Şehit Pilot Cengiz Topel’in ebediyete uğurlandığını, 1974’te Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da en genci 16 günlük, en yaşlısı 95 yaşındaki masum sivillerin EOKA-B tarafından katledildiğini, Haspolat’ta ise 15 Mehmetçiğin şehit düştüğünü anımsatan Üstel, “Cengiz Topel’i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerimizin masum şehitlerini, Haspolat’ta canlarını feda eden Mehmetçiklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde sayısız badire atlattığını ve Serdarlı’nın kurtuluşu gibi şanlı zaferlere imza attığını belirterek, 1974’te Serdarlı halkının büyük bir cesaret ve direniş örneği göstererek bölgesini özgürlüğüne kavuşturduğunu ifade etti.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı öncesinde Kıbrıs Türkü’nün uzun yıllar Rum saldırılarına maruz kaldığını ve esaret altında yaşadığını kaydeden Üstel, tüm zorluklara rağmen halkın pes etmediğini, varlığını korumak için direndiğini vurguladı.

Başbakan, bugün de haksız ambargolara rağmen dimdik duran Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle varlığını sürdüren cesur ve onurlu bir toplum olduğunu belirterek, “Vatanı uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve mücahitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.

