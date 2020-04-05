Cezalar artırıldı

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayısı dün 30 artış gösterdi ve 426’ya yükseldi. Cyprus Mail’in haberine göre, yeni vakaların 13’ü Larnaka’ya bağlı Aradip bölgesinde görüldü.

Gazete “Aradip’in Karantinaya Alınması İhtimali” başlıklı haberinde, Larnaka’ya bağlı Aradip bölgesinde, Coronavirüs salgını yayılma zincirinin başlangıç aşamasında olduğunu, Baf’ta ise sona yaklaştığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Leondios Kostrikis ise “Alpha”ya açıklamasında, Aradip bölgesinde büyük bir problem tespit edilmekte olduğunu ve 3 gün içerisinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın kararlaştırdığı ücretsiz muayenelerle vakaların araştırılması gerektiğine işaret etti.

Kostrikis, yapılacak araştırmaların sonucunda, bahse konu bölgede, salgınla mücadele konusunda gerekli kararların alınması gerektiğine işaret ederek, Artadip köyünün sınırlarının kapanması ihtimalini de göz ardı etmedi.

Haberde, Coronavirüs kaptığını bilmeyen bazı kişilerin, etrafta dolaşarak bunu Aradip’te başkalarına bulaştırdığı da belirtildi.

Gazete, Baf’a bağlı Yeroşibu Belediyesi’nin de özel bir şirketle işbirliği içerisinde, belediye sınırları içerisinde, Coronavirüsle ilgili testler gerçekleştirmeye başladığını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, bölgede artış gösteren vakaların ardından, dün Aradip’te vatandaşlardan Coronavirüsle ilgili numune alımına başlandığını yazdı.

Gazete, 39 teyit edilmiş Coronavirüs vakasıyla temas etmiş kişilere bugün 150 test daha yapılacağını, ayrıca bugün Baf’ta da numune alımlarının başlayacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Hastaneler Doluyor” başlıklı haberinde, tedavi için hastanelere başvuran hastaların sayısının artmakta olduğunu ve sağlık sisteminin sınırlarına dayanmakta olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsüne yakalanan ilk hastanın yoğun bakım ünitesine alınmasının 16 Mart tarihinde gerçekleştiğini ve o tarihten bu yana yalnızca bir hastanın solunum cihazından çıkarıldığını kaydeden gazete, düne kadar Rum kesimindeki hastanelerde Coronavirüse yakalanan toplam 55 kişinin tedavi görmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum kesiminde doktorların, doğru planlamaların başka gecikme olmadan uygulanmaması halinde, hastanelerin baskıya dayanamayacağı uyarısında bulunduklarını da ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Baf’ta yeni Coronavirüs vakaları tespit edildiğini ve bölgedeki teyit edilmiş vaksa sayısının 130’a ulaştığını yazdı.

20 hastaya Klorokin

Alithia gazetesi de “20 Hastaya Klorokin Uygulaması” başlıklı bir haberinde, Coronavirüse yakalanmış 20 hastanın şahsi doktorlarından reçete aldıklarını ve Genel Sağlık Sistemi aracılığıyla klorokin ile azitromisin ilaçları almaya başladıklarını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Sağlık Sigortası Kurumu çalışanlarından Gnosia Ahniotu, konuyla ilgili açıklamasında, bu prosedürün geçtiğimiz Çarşamba günü normal bir şekilde uygulanmaya başladığını ve sürdüğünü dile getirirken, izlenen prosedürle ilgili bilgiler de aktardı.

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, koronavirüs teşhisi konulan bir hastanın, eczaneye giderek klorokin istediğini yazdı.

Rum Sağlık Sigortası Kurumu’nun, koronavirüsü teşhisi konulan bir hastanın, Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayan bir doktorun verdiği reçeteyle, bir eczaneye giderek klorokin istediğine dair bir şikâyet aldığını yazan gazete, Rum Sağlık Sigortası Kurumu çalışanlarından Gnosia Ahniotu’nun ise konuyla ilgili açıklamasında, eczacılardan, insanların eczaneye gidip klorokin istediklerine dair şikâyetler aldıklarını dile getirdi.

Para cezası 300 Euro’ya çıktı

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Rum polisinin koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle dün 139 kişiyi rapor ettiği de belirtildi.

Tedbirleri ihlal edenlerle ilgili para cezasının 150 Euro’dan 300 Euro’ya çıkarılmasını öngören yasa tasarısının dün Meclis’ten geçtiğini kaydeden gazete, İngiliz Üsleri polisi ile Rum polisinin alınan tedbirler konusunda ortaklaşa kontroller yapmakta olduğunu da belirtti.

Gazete, Rum Çalışma Bakanlığı’nın dün yaşlılar ve hassas gruplarla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin, devletin açıkladığı kısıtlayıcı önlemlerin geçerli olacağı süre zarfında uzatıldığını açıkladığını da belirtti.