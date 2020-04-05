İlk sırada Lefkoşa

Onur ULAĞ

Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Mart 2020 Salı gecesi başlayan ve 5 gündür devam eden sokağa çıkma yasağına uymayan 176 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülke genelinde 21.00-06.00 saatleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağı denetimlerinde güvenlik güçleri titiz bir çalışma yürütüyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, 5 günlük süre içerisinde polis Lefkoşa’da 85 Gazimağusa’da 18, Girne’de 58, Güzelyurt’ta 13 ve İskelede 2 olmak üzere 176 kişi hakkında ileri işleme gitti.

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler, arabaları tek tek durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti. Bazı kişilerin görevli olduğu ve işlerine gitmek için trafiğe çıktıkları tespit edilirken, makul mazereti olmayan birçok kişi ise yasağı ihlal ettiği için gözaltına alındı.

Son 24 saatte 47 kişi tespit edildi

Öte yandan Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği ve yasal emirlere riayetsizlik yaptığı tespit edilen 47 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işleme gidildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 03 - 04 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. 1 kişi ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilerek tutuklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.