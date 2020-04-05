Kassab’ın yüzü kesildi

Suna ERDEN

Gazimağusa’da, alacak verecek meselesi yüzünden üç kişi arasında çıkan tartışmada sinirler gerildi, yumruklar ve kesici aletler konuştu. Bahriyeli Sokak’ta meydana gelen ve bölgede büyük infial yaratan huzur bozucu olayda yabancı uyruklu Mohammaed Kassab’ın yüzünün sağ kısmında derin yaralar oluştu.

Vahim zarar, ciddi darp, tecavüzkâr alet taşıma, rahatsızlık, uygunsuz hal ve harekette bulunmak suçlarından methaldar olarak tutuklanan Talal Sami Talal Qasem ve Taha Khaled Mohammed Karaja isimli zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk, Mağusa’da Bahriyeli Sokak’ta Taha Khaled Mohammed Karaja ve Talal Sami Talal Qasem aralarında alacak verecek meselesi olduğu gerekçesi ile tartıştığı Lefkoşa’da sakin Mohammaed Kassab’ın yüzünün sağ kısmına tasarruflarında bulunan cam parçası ile vurup adı edilenin yüzünün sağ kısmının 4 ve 16 cm ebatlarında kesilmesine neden olarak adı edileni yaraladığını söyledi.

İkisi de teminata bağlandı

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklandığını ve aleyhlerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminat bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.