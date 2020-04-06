Alarm durumu

Yunanistan'da dünyayı etkisine alan yani tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı bin 600'ü geçti, can kaybı ise 68'e yükseldi. Başkent Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Malasaka mülteci kampı ise Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde yer Malasaka göçmen kampında 53 yaşındaki Afgan mültecide Coronavirüs vakası tespit edildi. Kamp 15 günlüğüne karantinaya alındı. Perşembe günü Atina'nın 70 kilometre kuzeyinde yer alan Ritsona’daki sığınmacı kampı, 20 kişide Corona vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmıştı. Kamplarda yaklaşık 110 bin kişinin bulunduğu Yunanistan’da yardım kuruluşları, aşırı kalabalık olan sığınmacı kamplarının boşaltılması için hükümete çağrıda bulunuyor. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı 27 Nisan'a kadar uzatılırken, ülkedeki vaka sayısı geçen haftadan beri ikiye katlandı. Yunanistan'da şu ana kadar Coronavirüs kaynaklı bin 673 vaka ve 68 ölü bildirildi.

