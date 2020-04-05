Bir milyon ayırdı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde ihtiyaçlı kişilerin market borcunu ödeyerek gündeme gelen kimliği belirsiz hayırseveri buldu.

İş insanı olan hayırsever O.S., “Ben bu yardımı reklam veya şov yapmak için değil gerçekten ihtiyaçlı ailelere yardım etmek için yaptım” dedi. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen O.S., ada genelinde gidebildiği tüm marketlerde ihtiyaçlı olan kişilerin borçlarını ödemeye devam edeceğini, bunun için Bir milyon TL bütçe ayırdığını söyledi.

Market direktörü şaştı, kaldı

Surlariçi’nde birçok kişinin market borçlarını silen ve kimliğini gizleyen hayırsever önceki gün de Gönyeli’de Elvan Market’e uğrayıp zorda olan bir ailenin borcunu ödedi.

Market direktörü Elvan Paralı ile görüşen hayırsever, 200 aileye yardım yapacağını söyleyerek, market direktöründen liste istedi.

Bir ailenin yüklü miktardaki borcunu ödeyip giden hayırsever, market direktörü Elvan Paralı’yı şaşkına çevirdi.

Paralı, markete gelen ve tanımadığı şahsın ihtiyaçlı ailelerin borcunu ödemek istediğini söylediğini, önce bunun şaka olduğunu sandığını ifade etti.

Elvan Market Direktörü Elvan Paralı, şunları anlattı:

“Marketin kapısında bir adamla karşılaştım. Bana ‘veresiye defterinizi görebilir miyim’ dedi. Önce tedirgin oldum ve veresiye defterimizin olmadığını söyledim. Daha sonra bana ‘veresiye alışveriş yapıp gerçekten kötü durumda olan bir müşteriniz var mı?’ diye sordu. Öyle birisi varsa borcunu ödemek istediğini söyledi. İlk anda şaka yapıyor sandım. Bir müşterimizin yüklü bir borcu vardı ve gerçekten de kötü durumdaydı. Onların borcunu söyledim, çıkartıp ödedi. Sonra bu aileyi aramamızı durumu anlatmamızı ve rahmetlenen babası için bir Fatiha okumasını istememizi söyledi. Bu arada bizden gerçekten çok ihtiyaçlı 200 aile bulmamızı ve onlar için de yardım yapmak istediğini söyleyerek çıkıp gitti. Şu anda liste hazırlıyoruz ve ona ulaştıracağız.”

Bütçe ayırdı

Kimliğini gizleyen şahsın yardımları, ülke gündemine yerleşirken, Diyalog, gizemli hayırseveri buldu.

Surlariçi’nde birçok ailenin market borçlarını silen hayırsever O.S., şov veya reklam amaçlı değil, yardım etmek için borçları sildiğini söyledi.

O.S.,40 gün önce babasını kaybettiğini, onun ruhu için yardım yapma kararı aldığını ifade etti.

O.S., ada genelinde gidebildiği tüm marketlerde ihtiyaçlı olan kişilerin borçlarını ödemeye devam edeceğini ifade etti. O.S., “Yardım için 1 milyon TL bütçe ayırdım” dedi.