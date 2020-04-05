10 kilo uyuşturucu bulundu

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, iki Kıbrıslı Türk’ün Limasol’da tasarruflarındaki 10 kilo hint keneviriyle yakalandığı iddia edildi.

Politis gazetesi, Kıbrıslı Türklerin ismine yer vermezken, olayla ilgili olarak iki kişinin de arandığını yazdı.

Limasol polisinin, bir kurye şirketine içerisinde 10 kilo hintkeneviri bulunan bir koli geldiği ihbarını alması üzerine, şirketin ofisini takibe aldığını ve kolinin alıcılarına tuzak kurduğunu yazan gazete, yanlarında iki kişi daha bulunan iki şüphelinin, koliyi almak için şirkete gittiklerini belirtti.

Şüphelilerin koliyi almasının ardından, polis tarafından kontrol amaçlı durdurulmak istediklerini fakat şüphelilerin olay yerinden kaçtığını yazan gazete, yaşanan kovalamaca sonucunda iki kişinin yakalandığını, diğer iki kişinin ise kaçtığını kaydetti.

Haberde, yakalanan kişilerin gözaltına alındığı ve bugün mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum polisinin dün Lefkoşa’da gerçekleşen olayda, 23 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda iki kilo hint keneviri ele geçirdiği ve şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.