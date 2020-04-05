2020 zor geçecek

Güney Kıbrıs için hayati önem taşıyan turizm faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle bütçe hedeflerinin bozulduğu ve ekonominin ağır darbe yediği bildirildi.

Alithia gazetesi “Ekonomi İçin Zor Günler Geliyor” başlıklı haberinde, ekonomi uzmanı ve Planlama Dairesi eski genel müdürlerinden Simeon Matsis’in açıklamalarına yer verdi. Gazete, Matsis’in, koronavirüsle ilgili kısıtlayıcı önlemler yüzünden, Rum ekonomisinin benzeri görülmemiş bir şok yaşayacağına dair öngörülerini öne çıkardı.

Rum ekonomisinin en nihayetinde ne kadar daralma göstereceğinin öngörülmesinin zor olduğunu da belirten Matsis, koronavirüsün yayılmasının meydana getirdiği mevcut krizden ciddi derecede etkilenecek sektörler arasında turizm, ticaret, taşımacılık, inşaatlar ve fason işlerin bulunduğunu ekledi.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in de kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ekonomide durgunluğa doğru gidildiğini ve bugüne kadar yapılan tüm planlamaların bozulduğunu kabul ettiğini de anımsattı.

Çifte vergilendirme tartışması

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, çifte vergilendirmeden kaçınılmasıyla ilgili anlaşmalardaki değişiklikler konusunda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e izahatta bulunduğunu yazdı.

Lavrov ile Hristodulidis’in konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptıklarını kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un Hristodulidis’e, faizler üzerindeki stopaj vergilerinin artırılmasıyla ilgili koşullarda değişiklik yapılmasına ilişkin önerisinin, Rusya Federasyonu’nun çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşması imzaladığı bütün devletlerle alakalı olduğu izahında bulunduğunu belirttiği iletildi.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, Rusya’nın, çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasının, yeniden müzakere edilmesi için ortaya koyduğu koşullarında geri adım atmadığını, bununla birlikte, bu durumun diğer AB devletleriyle de alakalı olmasının Güney Kıbrıs açısından iyi haber olduğunu yazdı.

Özel ödenekler

Haravgi gazetesi ise haberinde, koronavirüs salgını yüzünden, Güney Kıbrıs’ta binlerce işletmenin çalışmalarını askıya alması veya çalışma döngülerinde büyük azalmalar olması dolayısıyla, özel ödenekler konusunda 132 bin elektronik beyanda bulunulduğunu yazdı.