654 milyon Euro’luk finansman

‘Great Sea’ projesi AB’nin öncelikli arasında yer aldı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu “Great Sea Interconnector-GSI” projesinin, AB’nin enerji alanında öncelikli olan 8 projesi arasında yer aldığını duyurdu.

   Alithia gazetesi; AB Komisyonu’nun dün “Enerji Yolları” isimli program çerçeve-sinde hazırlanan AB enerji ağları   projelerini açıkladığını, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında deniz dibi elektrik kablo döşenmesini kapsayan  GSI’nin projeler arasına yer aldığını yazdı.
   Komisyonun yazılı açıklamasında, GSI projesinin, “Kıbrıs’ı, Yunanistan üzerinden AB’ye bağlayacağı ve kritik önem taşıyan bir proje olduğu” vurgulanarak “Kıbrıs’ın, AB elektrik şebekesine bağlı olmayan tek AB ülkesi olduğu” ifade edildi.
   “Bu bağlantının, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in enerji güvenliğini güçlendireceği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının Kıbrıs enerji sistemine entegrasyonunu tamamla-yacağı” da belirtilen açıklamada “kablonun 900 km uzunluğa sahip olacağı, böylece dünyadaki en uzun deniz dibi elektrik kablosu unvanını kazanacağı” vurgulandı.
   Açıklamada, projenin “Connecting Europen Facility” fonundan; araştırmalar için 2,3 milyon ve Yunanistan-Kıbrıs arası deniz altı kablo için ise 654 milyon Euro fon aldığı” da kaydedildi ve  “projenin önemli bir kısmı olan, Yunanistan ile Girit’i bağ-layan deniz altı kablo imalatının 2025 yılında tamamlandığı” ifade edildi.
 

Aykut Sami
Aykut Sami - 22 dakika Önce

Hani Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de dolaşan Savaş Gemileri Sondaj Çalışmalarına izin vermeyecekti !

