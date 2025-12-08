Ana hedef müzakereler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından dikkatler11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşmeye yöneldi.

Fileleftheros, perşembe günü gerçekleşecek Erhürman-Hristodulidis-Holguin görüşmesinin Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki süreci açısından belirleyici olacağını, Holguin’in her iki liderden de sonuç almayı beklediğini yazdı.

Habere göre, bu hafta Holguin dışında Avrupa Komisyonu’nun temsilcisi Johannes Hahn da Ada’da olacak. Holguin ve Hahn gelişmeleri ele almak, adım ve eylemleri koordine etmek için görüşmeyi planlıyor. Hahn, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile de görüşmesi bekleniyor.

Gazete, Holguin’in Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “liderler, ilerlemeyi başarabilirlerse toplumun liderleri bu yönde desteklemesi gerektiğini, oldukça iyimser olduğunu” belirterek “11’indeki görüşme nasıl geçecek göreceğiz” dediğini aktardı. “11 Aralık’taki üçlü görüşmeyi beklediğini” belirten Hristodulidis’in ise “özlü çalışmaya başlamaya ve bundan sonra atılacak adımları görüşmeye hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinde hem müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle ilgili öze dair konuların hem de Güven Yaratıcı Önlemlerin ele alındığını söyledi. Ana konunun 11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşme olduğuna işaret eden Letimbiotis, Rum tarafının, bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması için referans olarak işlemesini umduğunu kaydetti.

Letimbiotis Hristodulidis’in, 3’lü görüşmenin hemen ardından cuma günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını ve temaslarının sonuçları hakkında bilgi vereceğini belirtti.