‘Verimli geçti’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün sabah Rum Başkanlık Sarayında bir araya geldi.

“Kathimerini.com.cy’de” yer alan habere göre Holguin, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iyimserliğini dile getirdi.

Holguin, Adaya döndüğü için çok mutlu olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le çok verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Bu nedenle olumlu şekilde ilerleyebileceklerine inandığını dile getiren Holguin, perşembe günü yapıla-cak toplantıya hazırlandıklarını ve bunun çok esaslı ve çok verimli bir toplantı olmasını umduklarını söyledi.

Kıbrıs’taki liderlerin yıllardır bir araya gelmediğini de dile getiren Holguin, bu yüzden bunun artık iyi bir işaret olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Holguin sözlerini “Ve şimdi eğer başarılı olup ilerleyebilirlerse, toplum da liderlerin bu yönde hareket etmesini desteklemelidir. Oldukça iyimserim ve 11'inde yapılacak toplantının nasıl ilerleyeceğini göre-ceğiz” şeklinde sürdürdü.

“Dört gözle bekliyorum”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında 11 Aralık’ta yapılacak görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi.

Esaslı bir şekilde çalışmaya başlamaya hazır olduklarını dile getiren Hristodulidis, Holguin’e hitaben “Desteğinize, BM Genel Sekreteri'nin desteğine, siyasi iradesine ve siyasi kararlılığına güveniyoruz. Bir sonraki adımları görüşmeye hazırım” şeklinde konuştu.