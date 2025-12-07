Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Anka Operasyonu” kapsamında 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamsında Yunanistan vatandaşı 22 yaşındaki I.N. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının, birçok kez kuzeye geçtiği, Lefkoşa’da belirlenen konumlara uyuşturucu bıraktığı ve her teslimat için 300 euro aldığı açıklandı.

Zanlı borcu olduğu için uyuşturucu kuryeliği yaptığını öne sürerken, soruşturmayı yapan polis olguları aktardı.

Polis, operasyonun 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20.35 sıralarında Kermiya bölgesindeki Doğa Sokak üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 2025 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde birçok kez Lefkoşa’da belirli konumlara uyuşturucu madde bıraktığını, her bir teslimat karşılığında 300 euro para aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, bu itiraf çerçevesinde söz konusu tarihlerde ilgili bölgelerdeki kamera görüntülerinin temin edilip inceleneceğini, ayrıca zanlının telefonunda yer aldığını iddia ettiği konum kayıtlarının araştırılacağını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise işlediği suçun farkında olduğunu, borcu nedeniyle böyle bir suça yöneldiğini belirterek özür diledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.

