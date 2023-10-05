Anayasa değişecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan "Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumda tanınması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” derken, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC isminin ‘Kıbrıs Türk Devleti” şeklinde değiştirilmesinin önemli bir girişim olacağını söyledi. Tatar, isim değişikliği için anayasa değişikliğinin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Devleti ismini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu dönemde Fuat Oktay ortaya atmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Artık KKTC demeye gerek yok. Kıbrıs devleti demek yeterlidir” dedi.

KKTC’deki partilerin konuyla ilgili tavrı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Fidan Kuzey Kıbrıs yerine “Kıbrıs Türk Devleti” ismini kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin değiştirilerek, ‘Kıbrıs Türk Devleti’ adı verilmesi konusu önce Fuat Oktay, ardından Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs yerine “Kıbrıs Türk Devleti” ismini kullandı.

Mevkidaşıyla gündemlerinde olan konuları ele aldıklarını belirten Fidan, görüşmenin “oldukça verimli” geçtiğini söyledi.

“Kıbrıs'ın uzun yıllardır uluslararası toplum tarafından çözümsüzlüğe bırakılmış bir husus olarak gündemlerinde olduğunu” vurgulayan Fidan, "Burada temel amaç; Kıbrıs Rum kesiminin hak ve menfaatlerini öne çıkartırken, Kıbrıs Türkleri hak ve menfaatlerini oldukça geride bırakan mümkünse yok sayan bir yaklaşım olmuştur." diye konuştu.

Fidan, Türkiye’nin de desteğiyle Kıbrıs Türklerinin her zaman için uluslararası topluma yapıcı bir politikayla yaklaştığını ve Birleşmiş Milletlerin (BM) geçmişte ortaya koyduğu çözüm tekliflerine "evet" dediğini aktardı.

Türkiye yeni ismi benimsedi

Fidan, Kıbrıs Türk Devleti'nin, Ada'da Kıbrıs Türklerinin hakkını savunan, onlar için çatı olan bir yapı olduğunun altını çizerek, "Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumda tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Adil paylaşım olmalı

Kıbrıs meselesi çözümlenmeden "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Ada'daki her iki tarafça ortak kullanımı" konusunda bir ilerleme olup olmayacağının sorulması üzerine Fidan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için Ada'daki nihai çözümü beklemek açıkçası bence hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil." dedi.

Fidan, geçen yıl temmuzda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuyla ilgili "oldukça yapıcı" yaklaşımda bulunduğunu hatırlatarak, Tatar'ın "Tamam, bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor ama belli konular var ki iki toplum da bundan istifade edebilir. Bunların başında hidrokarbon kaynakları geliyor, daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var." ifadelerini kullandığını aktardı.

Ertuğruloğlu: Türk dünyasının davası

Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "Kıbrıs sorunu ulusal bir davadır. Sadece ana vatanımızın davası da değil, Türk dünyasının davasıdır." dedi.

Ertuğruloğlu, Crans-Montana'da, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle müzakere sürecinin çöktüğü günden itibaren, Türk tarafının Kıbrıs konusuna bakış açısına değindi.

Ertuğruloğlu, "Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemek zaman kaybından başka bir şey değildi, zaman kaybı deyip de geçmeyelim. Bu süre içerisinde Kıbrıs Türkleri hiç hak etmedikleri ambargolar altında yaşamaya devam ediyor. Kıbrıs Rumları uluslararası arenada 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye muamele görmeye devam ediyor. Bize izolasyon tedbirleri uygulatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ömrünü müzakere masalarında geçirdiğini ve "uzlaşının mümkün olabileceği" yaklaşımıyla çabaladığını belirten Ertuğruloğlu, "Bir yere varılamadı, çünkü varılamazdı." diye konuştu.

Crans-Montana'da sürecin bir aşamada bırakılmadığını, çöktüğünü yineleyen Ertuğruloğlu, sürece devam edilmesine ilişkin talebin ve söylemin karşısında olduğunu dile getirdi.

Oktay gündeme getirdi

Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu 3 Şubat 2023 tarihinde “TC- KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ismini “Kıbrıs Türk Devleti” olarak telaffuz etmişti.

Bahçeli destekledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz gün MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullanmıştı.

