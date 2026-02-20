Masada konuşulanları unuttu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına verdiği yanıtta, Türkiye’nin iki devletli çözüm tezini savunduğunu ve eğer Erhürman’ın tezi de buysa açıkça söylemesi çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesindeki habere göre; Hristodulidis’in, hedefinin müzakere kazanımlarını değerlendirerek müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması olduğu iddia edildi. Hristodulidis, “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezinin net bir şekilde Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu” ifade ederek “Eğer Erhürman’ın da tezi buysa kamuoyuna net şekilde açıklasın” ifadesini kullandı.

Aralık ayında gerçekleştirilen liderler görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada “siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünü içeren BM Güvenlik Konseyi kararlarına net bir biçimde atıfta bulunulduğunu” öne süren Hristodulidis, bunun Erhürman’la 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan görüşmede bizzat kendisi tarafından gündeme getirileceğini de vurguladı.

Gazete, Erhürman’ın Bab-ı Ali Toplantısı’ndaki konuşması ve NTV’ye yaptığı açıklamaları ise “Uzlaşmazlığını Sağlamlaştırıyor – Erhürman Siyasi Eşitliğin Önceden Tanınmasını İsteyerek Kıbrıs Sorununu Bloke Ediyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Alithia gazetesi: Guterres Hristodulidis’i desteksiz bıraktı

Öte yandan gazeteler, BM Genel Sekreterinin Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yorumlarla yer verdiler. Alithia gazetesi: “Guterres Hristodulidis’i Desteksiz Bıraktı – BM: Holguin’e Tam Güven – Genel Sekreter Holguin’in Sıfır İlerleme Görüşünü Benimsiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sözcüsü Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Maria Angela Holguin’in açıklamalarına tam destek belirttiğini aktardı. Dujarric’in açıklamasına geniş şekilde yer veren gazete, Guterres’in böylelikle Holguin’e tam destek verirken Hristodulidis’i ise siyasi anlamda desteksiz bıraktığını vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Genel Sekreter Holguin’i Destekliyor” başlığı altında okuyucuya aktardı.

Erhürman: Ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in sorduğu sorulara değinerek, “Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Hristodulidis bana sorular sormuş ve bunları kamuoyu önünde yanıtlamamı istemiş. Masaya her ne koyduysam, kamuoyu bunları biliyor. Kaldı ki 24 Şubat'ta Sn. Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak. Orada kendisinin bana soruları olacağı gibi, benim de ona sorularım olacak. Ben sorularını her zamanki gibi yanıtlayacağım. Umarım ve dilerim ki o da benim sorularımı yanıtlayacaktır. Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...”



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026, 10:06