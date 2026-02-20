Güneyde sağlık alarmı

Güney Kıbrıs Denetim Ofisi, acil serviste 11 saatlik bekleme süreleri olduğunu ve yeni Bilgisayarlı Tomografi (BT) tarayıcısının çalışmadığını bildirdi. Sayıştay tarafından yapılan açıklamada, Güney Lefkoşa ve Limasol Genel Hastaneleri’nde gerçekleştirilen gizli bir incelemenin ardından, acil servislerde hastaların 11 saate kadar uzayan bekleme süreleriyle karşılaştığını bildirdi.

Raporda, Güney Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki durumun Limassol'dakine kıyasla çok daha yavaş olduğu, başkentte ortalama bekleme sürelerinin beş saat 15 dakikaya ulaştığı, Limassol'da ise bu sürenin iki saat 49 dakika olduğu belirtildi. Açıklamada, en uzun bekleme süresinin Lefkoşa genel hastanesinde kaydedilen 11 saat 28 dakika olduğu detayı paylaşıldı.

Açıklamada, bekleme sürelerini artıran faktörlerden birinin, sabah 3 ile 6 arasında "nöbetçi uzman doktorların yalnızca acil müdahale gerektiren vakalar hakkında bilgilendirilmesi ve bu vakalar için hizmet vermesi" olduğu belirtildi. Açıklamada, geri kalan vakalar için uzman doktorların sabah 6'da bilgilendirildiği, bu durumun "hastaları belirsizlik içinde bıraktığı ve yakınlarını mağdur ettiği", yakınların "hastanın nasıl tedavi edileceği konusunda bilgilendirilene kadar genellikle ünitelerin dışında beklediği" aktarıldı. Raporda, " Bazı vakalar, klinik doktorlar arasında vakanın hangi uzmanlık alanına ait olduğu konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gecikiyor " denildi.

Açıklamada, "Bizim görüşümüze göre, anlaşmazlıkları çözmek için bir mekanizma doğru bir şekilde uygulanıyor, ancak bu mekanizma doğrudan olmalı ve herhangi bir gecikmeye neden olmamalıdır. Sorumlu birimler arasındaki anlaşmazlıklar hiçbir durumda davaların yönetiminde gecikmeye yol açmamalıdır" uyarısında bulunuldu. Uzun bekleme sürelerine ek olarak, denetim ofisi bazı durumlarda hastaların uzman doktorlar yerine asistan doktorlar tarafından acil servislerden servis ve polikliniklere sevk edildiğini ve bu kararlar alınmadan önce herhangi bir uzman doktorla iletişim kurulmadığını bildirdi.

Açıklamada, bu uygulamanın " yanlış veya eksik belgelenmiş klinik kararlar riskini taşıdığı " ve dolayısıyla "hastalara sunulan hizmetlerin kalitesi üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olduğu" belirtildi. Ayrıca, “yasal işlemler söz konusu olduğunda”, sevk için uzman bir doktora danışılmamasının hem Devlet Sağlık Hizmetleri Kuruluşu (Okypy) hem de ilgili doktorları yasal sorumluluğa maruz bırakabileceğine dikkat çekildi.

Benzer şekilde, raporda Limassol genel hastanesinde bir vakada beyin cerrahisi uzmanının görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu talep, Lefkoşa genel hastanesinden faks yoluyla yapılmıştı. Ancak açıklamada, bu görüşün "gecikmeli olarak" alındığı ve bu sırada söz konusu hastanın "zaten Lefkoşa bölgesindeki bir Okypy hastanesine tedavi için yatırılmış olduğu" belirtildi.

