Destek devam edecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hibe ettiği arıtma cihazlarından 12’sinin devreye girdiği ve Güney Kıbrıs’taki su sorununu çözdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 13 arıtma ci-hazından 12’sinin şu anda devrede olduğunu ve sonuncusunun da kısa bir süre içerisinde devreye sokulacağını yazdı.

Gazete, su eksikliğiyle mücadele için alınan tedbirlerin süratle ilerlediğini ve gelen yıla kadar yeni cihazların geleceğini; böylelikle su dengesinin güçlendiri-leceğini ve kuraklığın yol açtığı sorunların asgariye indirileceğini kaydetti.

Açıklamada, Kissonerga’daki cihazın ağustos başı itibarıyla bin metreküp kapasiteyle çalıştığı ve aynı bölgeye kurulan ikinci cihazın önümüzdeki gün-lerde çalışmaya başlayacağı belirtilirken, ekim sonuna kadar 10 bin metreküp-lük su arıtacak cihazların devreye sokulacağı ifade edildi.

Elektrik Kurumu’na ait santralin bulunduğu “Moni” köyüne 15 bin metre-küp kapasitesi olan cihazlar kurulduğunu anımsatan gazete, su dağıtımının güçlendirilmesi için yeni kuyular açılacağını, dağıtım şebekelerindeki kayıpla-rın önlenmesi için 13,5 milyon euroluk çalışma yapılacağını ve küçük çaplı özel arıtma cihazları için 3 milyon euroluk teşvik verileceğini yazdı.

Gazete, “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından su tasarrufuna yönelik “Damlama” isimli bir uygulama da geliştirildiğini ve bu uygulamayla su tüketiminin nasıl azaltılıp ne kadar su harcandığının hesaplanabileceğini kaydetti.