‘Küçümsenecek bir olay değil’

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Teknecik Elektrik santralini ziyaret ederek Kıb-Tek müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve teknik ekip ile bir araya geldi. Üstel, ayrıca Güneşköy Trafo Merkezi’ne giderek incelemelerde bulundu. Ziyaretinde açıklama yapan Üstel, “Küçümsenecek bir patlama olayı değildi” dedi. Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Santrali’nde yaptığı konuşmada Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü kaydetti, olayın nedenlerini araştırmak için bütün ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Bu doğrultuda Bakanlar Kurulunu olağanüstü topladıklarını ve ilgili ekipten gerekli bilgileri aldıklarını anlatan Başbakan Üstel, detaylı soruşturma yapılması için Polis Genel Müdürüne genelge verdiklerini kaydetti.

Yaşananların ciddiyetine dikkat çeken Üstel, hazırlanacak raporlar ışığında Türkiye’den gelecek uzman bir ekip ile konunun araştırılacağını söyledi.

Üstel “Küçümsenecek bir patlama olayı değildi. Ve olmaması gereken bir patlamaydı. Patlama ile birlikte üretim merkezinde de arıza yaşandı. Arızanın süratli bir şekilde giderilmesi için üretim merkezindeki mühendislerimiz canla başla çalıştı. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Yol haritası belirlenecek

Üstel, bundan sonraki dönemde bu sıkıntıların yaşanmaması için alınacak önlemler ve ülkedeki gelişmeleri hesaplayarak planlama yapmak adına koalisyon ortakları ile Teknecik’te Kıb-Tek yönetimi ve teknik ekiple bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile irtibata geçerek Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi çalışmalarının ne aşamada olduğunu değerlendireceklerini söyleyen Üstel, bir yol haritası belirlemenin zamanının geldiğini söyledi.

Başbakan Üstel, önemli olanın enerjide yaşanan sorunları süratle ortadan kaldırıp ülkenin daha çağdaş bir enerjiye kavuşması için çalışmaları hızlandırmak olduğunu belirtti.

