Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekili adaylarıyla Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde, Dernek Başkanı Nusrettin Yuca ve bazı dernek üyeleriyle bir araya geldi.

HP basın ofisinden verilen bilgiye göre; Kudret Özersay görüşmede Halkın Partisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne inanan, devletin kurumlarına ve memlekete sahip çıkan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Halkın Partisi’nin hükümette görev aldığı dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde çalıştığını belirten Özersay, 1974 yılında canlarını ortaya koyarak Kıbrıs Türk halkını karşı karşıya kaldığı mezalimden kurtarmak için cesaret gösteren tüm gazilere büyük saygı duyduklarını ifade etti.

Özersay, Halkın Partisi’nin kurulacak bir koalisyon hükümetinde hem devlete sahip çıkılması hem de kamu kaynaklarının korunması açısından sigorta görevi göreceğini belirtti.

