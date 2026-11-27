Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Hür-İş Federasyonu’nu ziyaret ederek üreticilerin ve çalışanların sorunlarını dinledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Çeler, elektrik ve yem maliyetlerinin düşürülmesi, kaliteli yem tedariki ve etkin denetimin sağlanması gerektiğini söyledi.

TDP’nin planlı ve sürdürülebilir üretimi hedeflediğini belirten Çeler, yerli yem üretiminin teşvik edilmesi, hayvancılık tesislerinin modernizasyonu ve Avrupa Birliği standartlarına uyumun sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

