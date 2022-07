Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, Rum yönetimini mülteciler konusunda suçladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Mülteciler Konusunda BM’nin de Hedef Tahtasında” başlıklı haberinde, New York’ta bulunan Stewart’ın temaslarına ilişkin bilgi aktardı.

Gazeteye göre Stewart, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne kontenjanlarıyla katılmakta olan ülkelerin temsilcilerini bilgilendirirken, mültecilerle ilgili durumu "dramatik" diye niteliyor. Ara bölge üzerinden KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen her mültecinin sığınma talebinin incelenmesi gerektiği görüşüne atıf yaparak Rum yönetimini, uluslararası hukuku uygulamamakla suçluyor. Mülteciler meselesinin göğüslenmesi konusunda, Genel Sekreter’in son raporunda iki toplumun, iki varlığın iş birliğine dair vurguladıklarına da atıf yapıyor.

Gazete Stewart’ın, uluslararası hukukun “devlet” tarafından uygulandığının ve onun da (sahte devlet diye nitelediği) KKTC ile iş birliği yapamayacağının bilincinde olduğunu, mülteciler meselesinin KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine araç olamayacağını savundu. Meselenin muhatabının KKTC değil Türkiye olduğu öne sürerek Stewart’ın Türkiye’yi suçluyor görünmediğine dikkat çekti.

Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair yeni kararın benimsenmesi için New York’ta perde gerisi çalışmaların başladığını hatırlatan gazete, edindiği bilgilere dayanarak İngilizler tarafından kaleme alınan ve yayımlanan ilk taslakta ilk bakışta Rum yönetimi açısından “sorunlu” iki nokta bulunduğunu yazdı.