Hep hatırlanacak

Henüz 5 yaşındayken kanser hastalığı ile mücadele etmeye başlayan, uzun yıllar savaştıktan sonra 11 yaşında hayatını kaybeden Nefes Demirpençe dün gözyaşları arasında tabutunu süsleyen balonlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Nefes Demirpençe, İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kıbrıs Türk halkı Nefes Demirpençe’yi kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanımıştı. Nefes’in hayata tutunması için birçok kampanya düzenlenmişti. Nefes 6 yıl boyunca azimle savaşmış ancak küçük bedeni yorgun düşerek önceki gün hayata veda etmişti.

Nefes’in yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye neden olmuştu.





Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 10:27