13’üncü kez tutulacak

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde Şafak Nöbeti bu yıl Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki Müze Gemi önünde yapılacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl kutlamaları, bu yıl da Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti’yle başlayacak. Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek ve 19 Temmuz Salı akşamı Yavuz Çıkarma Plajı’nda Müze Gemi önünde yer alacak Şafak Nöbeti etkinliğinin başlama saati 21.30… Bundan tam 48 yıl önce, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece, Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, adada bozulan ve Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan düzene müdahale için Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’ndan adaya asker çıkardı. Şafak Nöbetçileri de tam 12 yıldır aynı gece, aynı sahilde nöbet tutuyor. Yıllar içinde simgeselleşen nöbetin, 13’üncü yılında yine “hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz!” sloganıyla tutulacağı açıklandı.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Temmuz Barış Harekatı kutlama etkinliklerinin en coşkulu, en yüksek katılımlı ve en çok beklenen organizasyonu Şafak Nöbeti bu yıl 13 yaşında.

Her yıl katılımı, coşkusu ve anlamı artarak güçlenen Nöbetimiz, gelecek nesillere bırakılacak kutsal bir emanettir! Şafak nöbetçileri her zaman hem 48 yıl önce umutla kuzeye, anavatana bakarak ‘şafağı’ bekleyenlerin anısına; hem de ilk kez adım attığı toprakta kanını, canını bırakan Mehmetlerin anısına saygı için toplanır ‘o sahilde’...

Bu sahil ve 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü’ne yeniden yaşam şansı verilen bir doğum mekanı ve tarihidir. Bu nedenle bu sahil hep bizim kalsın, hep hatırlayalım, hep nesilden nesile bunu yerinde anlatarak yaşatalım diyoruz. Nöbetimizi elli yıl da, yüz yıl da geçse, Türk askerinin umudu ilk yeşerttiği, mücahitle ilk kucaklaştığı, kanını ilk akıttığı sahilde tutalım diyoruz. Yavuz Çıkarma Plajı Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele ve özgürlük tarihinin en önemli mekanıdır, kurtuluş destanının yazılmaya başlandığı kumsaldır... Tek tek her Kıbrıslı Türk’ün, özgürlüğün simgesi Yavuz Çıkarma Plajı’nda hakkı vardır, onu korumaya borcu vardır diyoruz. Bu sahil, anavatanımızın Kıbrıs Adası’na açtığı son köprübaşı ve atalarımızın tarih yazdığı yerdir. Bu köprübaşı ve bizlere açtığı ufuklar sonsuza kadar gözetilecektir. Bunun her yönü ile gereklerini yapmak, gerek bireysel, gerekse resmi ve sivil kurumlar olarak hepimizin sorumluluğudur. Genç yaşlı, kadın erkek, çocuk büyük tüm halkımızı 19 Temmuz 2022, Salı akşamı saat 21.30’da Müze Gemi önünde, meşalelerimizle Yavuz Çıkarma Plajı’na inmek için bekliyoruz.”

Şafak Nöbeti programı

Bu seneki Şafak Nöbeti organizasyonu kapsamında Müze Gemi önünde saat 21.30’da başlayacak etkinlikte, ilk olarak İstiklal Marşı okunacak. Lapta Belediyesi ve Kuzeyin Yıldızları Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardında, Bando Takımı özel konseri yapılacak ve sonrasında geleneksel meşaleli yürüyüşle sahile inilecek. Gelen tüm katılımcılara lokma ve su ikramı yapılacak etkinlikte, lazer gösterisi ve Din İşleri Başkanlığı’na bağlı Hocalar eşliğinde dualar edilecek, yasin okunacak. Su Altı Taarruz (SAT) timi gösterisi ile renklenecek olan Şafak Nöbeti, her yıl olduğu gibi temsili sabah ezanı ile sona erecek.