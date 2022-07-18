İlk etabın maliyeti 35 milyon lira

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarım kalan çift şerit Girne-Alsancak yolu için bugün yeniden ihaleye çıkıyor. İhalenin ilk etabı için öngörülen maliyet 35 milyon lira.

Gerekli kaynağın hazır olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı “hedefimiz yolun Lapta’ya kadar çift şerit uzamasıdır. Bunun için de Türkiye’den 65 milyon liralık ek destek gelecek” dedi.

Alsancak yolu için çıkılan ihaleye hiç kimsenin teklif vermediği yönündeki haberleri doğrulayan Arıklı, müteahhitlerin ‘enflasyon ve dövizdeki yükseliş’ çerçevesinde koruma istediğini belirtti. Arıklı bu sorunu giderecek şekilde yeniden ihaleye çıkma kararı alındığını söyledi.

Diyalog muhabirinin “Yollarda kuru otlar ağaç boyuna ulaştı. Çok kötü bir görünüm var. Bunları ne zaman temizleteceksiniz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Arıklı, bu maksat için Türkiye’nin 2 milyon liralık bir katkı yapacağını ifade etti. Arıklı, yolların temizliği için çok hızlı bir şekilde ihaleye çıkılacağını kaydetti.

