Hastanede doktor az

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Covid-19 şikâyeti olan hastaların tedavisinin Acil Durum Hastanesi’nde değil de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi giriş katındaki Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde yapılmasının inat değil, bu aşamada bir mecburiyet olduğunu söyledi. Hastanede hemen tüm bölümlerde hekim sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Gürçağ, “Keşke her alanda yeterli hekim olsa ve onları Acil Durum Hastanesi’nde de hazır tutsak” dedi.

Hem Covid-19 virüsüne yakalanan hem de başka hastalığı/ rahatsızlığı bulunan hastalara daha süratli hizmet verebilmek için Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ni tercih ettiklerini ifade eden Gürçağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki diğer hekimlerin hastaya daha süratli ulaştığını, hastaların güvenliği için polikliniği tercih ettiklerini belirtti.

Gürçağ, bu aşamada Acil Durum Hastanesi’ne her alandan başka bir hekim görevlendirmenin mümkün olmadığını, bunun için yeterli hekim bulunmadığını söyledi.

İzlem Gürçağ, Haber Kıbrıs’tan Ali Baturay’a konuşarak, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 mücadelesi ile ilgili bilgi aktardı ve son günlerde çeşitli kesimlerden gelen eleştirilere de bir anlamda cevap vermiş oldu.

Yeterli hekim yok

Hastanede hemen tüm bölümlerde hekim sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Gürçağ, “Keşke her alanda yeterli hekim olsa ve onları Acil Durum Hastanesi’nde de hazır tutsak. O zaman gönül rahatlığıyla Acil Durum Hastanesi’ne taşınırdık ama yeterli hekim yok. Oraya diğer servislerden hekim gönderene kadar Covid-19’a yakalanmış ama başka ciddi rahatsızlığı bulunan kişilerin hayatını riske atarız. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki bir servise hekimler bu hastalara daha süratli ulaşır” diye konuştu.

Öyle bir şey olmayacağını düşündüklerini, olmasını istemediklerini ama eğer vakalar çok artarsa, geçmişteki o yoğun vaka günlerinin bir benzeri olursa yine hastaların Acil Durum Hastanesi’nde tedavi edileceğini ifade eden Gürçağ, “Zaten bu nedenle Acil Durum Hastanesi’ndeki C Blok’u boş bıraktık, tertemiz bir bloğumuz olsun istedik” dedi.

Kimseyle herhangi bir inatlaşma içinde olmadıklarını, tüm eleştirileri dikkate aldıklarını ama yılların birikimi olarak sağlık alanında sorunlar olduğunu, hastanelerde sıkıntılar, yetersizlikler bulunduğunu, mevcut şartlara göre bazı organizasyonlar yaptıklarını anlatan Gürçağ, olanaksızlıklar içinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Random testler devam edecek

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde diğer servislerin de Covid-19 tedbiri olarak izole odaları bulunduğunu belirten İzlem Gürçağ, bunun birçok ülkede böyle olduğunu, bu sistemin tercih edildiğini, hastaları zaman kaybetmeden tedavi etmek için tüm servislerde izole odaları bulunduğunu söyledi.

Gürçağ, birkaç gündür çeşitli yerlerde Covid-19 random (rastgele) testler yaptıklarını, bunların devam edeceğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı olarak Covid-19’u hafife almadıklarını, gerekli uyarıları yaptıklarını, tedbirleri açıkladıklarını belirten Gürçağ, “Temkinli ve tedbirli olmalıyız, kurallara uymalıyız ama panik yapmamıza da gerek yoktur” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 09:32