5 ay yürürlükte

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapacağı akaryakıt alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının belli bir süre uygulanmamasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Genel gerekçesinde, ülkede Elektrik Kurumu’nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olduğu ve bunun da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz ettiği belirtilen yasa gücünde kararname, bu bağlamda Türkiye’de devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyata temininin sağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararname, 31 Aralık’a kadar yürürlükte kalacak.

Teknecik için ivedi akaryakıt alımı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, “İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.” isimli şirketten, 900 ± mton akaryakıt (fuel oil) temin edilmesi için hazırlanan önergeyi onayladı.

Elektrik Kurumu ile söz konusu şirket arasında 4 Temmuz’da imzalanan sözleşme doğrultusunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yakıt ihtiyacının karşılanması için İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirket, 13.000 ± mton fuel oil %1 miktarlı sevkiyat esnasında getirdikleri gemide fazladan bulunan 900 ± mton akaryakıtın, 4 Temmuz tarihli sözleşme şartlarıyla teslim etme teklifi çerçevesinde, Teknecik Elektrik Santrali'nin yakıtsız kalmaması ve ivedi akaryakıt ihtiyacının giderilmesi amacıyla alınmasına karar verildi.

