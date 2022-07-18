Herkese açık mesaj

Avrupa Βirliği (AB) Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira, Kıbrıs’a yönelik yardımlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fileleftheros gazetesine göre Ferreira “Yardım programlarıyla finanse ettiğimiz şey, aslında iki tarafa da faydası olan ve iş birliğini cesaretlendiren projelerdir” diyerek şunları ekledi:

“Bazı Kıbrıslı Türkler, şartların sınırlı olmasından ötürü, gerçekte AB fonlarına erişemediklerini savunuyor. Dolayısıyla, yasal koşulların karşılanması koşuluyla, Kıbrıslı Türklerin Avrupa finansmanına erişmelerinden dışlanmamaları gerçekten önemlidir.”

Kıbrıs Türk tarafına gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bir soru üzerine ise, Kıbrıs’taki iki toplumun farklı bakış açılarıyla etkileşime geçme ve bunları anlamalarının çok önemli olduğunu dile getiren Ferreira, bütün Kıbrıslıların AB vatandaşı olduklarını ve ülkenin tümünün de Avrupa’nın parçası olduğunu ifade etti.

Herkesin bildiği gibi AB müktesebatının adanın Kuzey kısmında askıya alındığını dile getiren Ferreira, bununla birlikte, BM kararları temelinde adanın yeniden birleşmesi hedefiyle, iki toplumu yakınlaştırmak için birçok proje geliştirdiklerini kaydetti.

Kendisinin de sorumlu olduğu ve Kıbrıs Türk toplumuna yardım programı aracılığıyla desteğin nasıl sağlandığını anlamak istediğini dile getiren Ferreira, Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret ettiği ve görüşme fırsatı bulduğu zaman çok duygulandığını da söyledi.

Bunun yardım programı çerçevesinde AB tarafından finanse edilen projelerden biri olduğunu kaydeden Ferreira, bunun çok acı verici bir şey olduğunu, fakat aynı zamanda geçmişin yaralarının sarılması ve birçok ailenin acısının son bulması için çok önemli olduğunu dile getirdi.

