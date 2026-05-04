En sevilen şarkılarını söyledi

Ünlü sanatçı Bengü, 2 Mayıs Cumartesi akşamı Merit Park Hotel’in eğlence mekânı Letafet sahnesinde sahne alarak, konuklara müzik ve eğlence dolu uzun bir gece yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede, sanatçı hem repertuvarı hem de sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Geceye özel olarak hazırlanan sahne atmosferi ve ışık düzeni eşliğinde seyirci karşısına çıkan Bengü, uzun leopar desenli şık elbisesiyle dikkat çekti. Zarif sahne tarzı ve enerjik duruşuyla ilk andan itibaren izleyicilerin ilgisini üzerine toplayan sanatçı, performansına “Sahici” adlı sevilen şarkısıyla başladı. Açılış parçasıyla birlikte salonda tempo yükselirken, dinleyiciler de şarkıya eşlik etti.

Konserin ilerleyen bölümlerinde Bengü, müzik kariyerinde iz bırakan birçok hit eserini seslendirdi. “Saygımdan”, “Yaralı”, “Kuzum”, “Kocaman Öpüyorum” ve “Korkma Kalbim” gibi geniş kitlelerce bilinen parçalar, gecede duygusal ve hareketli anların bir arada yaşanmasına neden oldu. Özellikle duygusal şarkılarda dinleyiciler zaman zaman sanatçıya eşlik ederken, hareketli parçalarda ise sahnede ve salonda tempo yükseldi.

Letafet sahnesinde ilk kez performans sergileyen Bengü, konser boyunca güçlü sesi, sahne hâkimiyeti ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişimle dikkat çekti. Şarkılar arasında yaptığı kısa konuşmalarda izleyicilerle samimi bir bağ kuran sanatçı, zaman zaman dinleyicilerin alkışlarıyla performansına ara verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Bengü’nün enerjisi düşmezken, sahne performansındaki istikrarı ve profesyonelliği izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran müzikseverler, sanatçının her şarkısında yoğun ilgi göstererek eşlik etti.

Merit Park Hotel’de gerçekleşen konser, müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı özel bir gece olarak hafızalarda yer etti. Katılımcılar, Bengü’nün performansını uzun süre alkışlarla destekleyerek geceyi unutulmaz anlarla tamamladı.