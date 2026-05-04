Renkli ve coşkulu geçti

Lapta -Alsancak -Çamlıbel Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Karşıyaka Taş Armudu (Ahlat) Festivali, Cumartesi günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Rengârenk görüntülere sahne olan festivalde gün boyunca çeşitli etkinlikler, müzik ve eğlence programları yer aldı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kurulan stantlarda yerel ürünler ve el emeği ürünler ziyaretçilere sunulurken, sahnede gerçekleştirilen müzik ve eğlence programları katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Coşku, birlik ve dayanışma atmosferinde geçen festival, renkli görüntülerle dikkat çekti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı. Erhürman, festival alanında kurulan stantları gezerek hem üreticilerle hem de vatandaşlarla sohbet etti.