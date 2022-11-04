‘Endişeliyim’

KKTC yönetiminin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) adadaki varlığı ve faaliyetleri konusunda yasal bir düzenleme yapılmasını istemesi, aynı zamanda KKTC Dışişleri Bakanlığının UNFICYP konusundaki yazılı açıklaması Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesi, “Karşılıklı Kabul Edilebilir Anlaşma” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriyu’nun açıklamalarına yer verdi. Dimitriyu; Türk söylemlerinin artmasından endişe ve kaygı duyduğunu ifade ederek, bu durumun toprak üzerinde yeni oldubittiler dayatılması çabasına kadar uzandığı iddiasında bulundu.

Bu faaliyetleri dikkatli bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Dimitriyu, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının, ileri sürülen Türk provokasyonlarının ortaya çıkması, aynı zamanda Türkiye’nin yeni oldubittiler dayatma çabalarının önlenmesi için yollar bulunması amacıyla çeşitli ülkeler nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Ara bölgede meydana gelen son olayların, UNFICYP’in rolünün bazı meselelerde iyileştirilebileceğini kanıtladığını, çünkü UNFICYP’in bunları ele alışının talihsiz olduğunu öne süren Dimitriyu, Kıbrıslı Türklerin, KKTC ile UNFICYP arasında kurumsal bir ilişki kurmasına dair isteklerinin mantıksız ve kabul edilemez olduğunu da iddialarına ekledi.

Washington’dan mesaj

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili mesajında, UNFICYP’in misyonunu yerine getirebilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığının “işgal liderliğinin UNFICYP’e verdiği iddia edilen ültimatom sebebiyle” yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nün adanın tümünde misyonunu yerine getirebilecek pozisyonda olması gerektiğini ifade ettiğini iletti.

Habere göre “APE-MPE” haber ajansının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “UNFICYP’in kritik dengeleyici bir rol oynadığını ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirildiği üzere, Kıbrıs’taki taraflarla iş birliğinde bulunmak ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik siyasi bir alan yaratmak için, adanın tümünde misyonunu yerine getirebilecek pozisyonda olmasının hayati öneme sahip olduğunu” ifade etti.

Açıklamada ABD’nin “adanın, tüm Kıbrıslılara ve geniş bölgeye yararı olacak, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesine ilişkin, BM himayesindeki kapsamlı çözümü desteklediğine” dair tezi de hatırlatıldı.