Ankara’dan bir milyarlık ek destek

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da sosyal yardım alanlara 4’er bin, engelli maaşı alanlara da ikişer bin TL vereceklerini açıklarken, Türkiye’nin bu yılki bütçeye bir milyar 97 milyon liralık ek katkı yapacağını açıkladı.

Hükümetin icraatları ve geleceğe yönelik projeleri hakkında ayrıntılı açıklama yapan Üstel, tüm finansman maliyeti Otelciler Birliği ve Sanayi Odası tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verildiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Eziç’te düzenlediği basın toplantısına önemli açıklamalar yaptı.

KKTC’ye bir milyar 300 milyon ek katkı

Başbakan Üstel’in açıklamalarından öne çıkan önemli noktalar şunlar:

*Türkiye Cumhuriyeti ile ek protokol imzalandı ve bu çerçevede bir milyar 97 milyon TL kaynak KKTC’ye aktarıldı.

*Elektrikle ilgili yaşanan tüm sorunlara köklü çözüm getirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışma yapılacak ve protokoller imzalanacak.

*Akaryakıt alımı ile ilgili 5 yıllık Uluslararası anlaşma imzalanacak, sayaç ihalesine çıkılacak,

Teknecik Santraline filtre takılacak, santrallerin bakım ve onarımı da Türkiye tarafından karşılanacak.

*AKSA ile devam edilecek ama kira bedeli maliyetler tekrar gözden geçirilip yeni sözleşme yapılacak.

Sosyal yardımlar

*Sosyal Yardım alanlara artış yapılacak. Kasım ayında sosyal yardım ve Cemile Yardımı alanlara 4 bin TL, engelli maaşı alanlara 2 bin TL verilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Asgari Ücret ve katkı payları

*Asgari Ücretten vergi alınmaması kararı alındı. Eylül 2022- Aralık 2022 işveren katkı payı yüzde 50’si ve Ekim 2022- Aralık 2022 beş kişiye kadar çalışanı bulunan işveren yatırımlarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Bundan 6 bin 300 kişi yararlanacak.

* 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamu çalışanlarına maaş artışı için protokol imzalandı.

25 megawat güneş enerji santrali

*Turizm ve sanayiciyi desteklemek amacıyla çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından tüm finansman maliyeti Birlik ve Oda tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verildi.

Kurulacak olan bu santral şebekeye dahil edilecek.

Düzenlemeler

*Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamaları bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılacak, her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre de artış yapılacak.

*İhalelerde müteahhitlerin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili tüzükte düzenlemeler yapıldı.

Eski cezaevi mülteci sığınacağı olacak

*Eski cezaevi düzenlenecek ve mültecilerin sığınabileceği bir yer olarak kullanılacak.

*Girne-Alsancak yolunun yapılması için kaynak bulundu. İhale tamamlandı. En geç Mart ayında tamamlanacak. Girne Çatalköy bütçesi ayrıldı, ihale açılıp çalışmalar hemen başlatılacak. Lefke-Güzelyurt yolu tamamlandı.

*Kültür ve turizm eserlerine 28, eğitime 3.8, güvenliğe 15, sağlığa 50 ve Kıb-Tek borçlarına 900 milyon TL kaynak gönderildi…

Elektrik Kurumu’ndaki sıkıntılar

Üstel, elektrik kurumunda yaşanan sıkıntılara da değindi. Elektrik Kurumu’nun borçları için 900 milyon TL gönderildiğini ifade eden Üstel, toplam bir milyar 97 milyon TL’lik kaynağın yanı sıra geri kalan kısmın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gelmesi ile birlikte açıklanacağını dile getirdi.

Türkiye ile bu konuda gerekli ve detaylı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Üstel, TPIC’in yüzde 1 kükürt oranında yakıt sağlaması için anlaşıldığını, bunun sadece yakıt bedelini ödeyeceklerini, navlunu Türkiye’nin üstleneceğini söyledi.

Bu yönde 5 senelik Uluslararası anlaşma imzalanacağını ifade eden Üstel, artık ülkede elektrikle ilgili yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

Polise yetki verildi

Toplantıda soruları da yanıtlayan Başbakan Üstel, Elektrik Kurumunda gerekli soruşturmalar için polise yetki verildiğini de söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 10:34